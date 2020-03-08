سلطنة عُمان تعلن تطبيق الحجر الصحي على القادمين من مصر

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، الأحد، تطبيق الحجر الصحي على القادمين من مصر، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، أنه "بناء على المستجدات والمعطيات للوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا العالمي والإقليمي فإنه سيتم تطبيق الحجر الصحي المؤسسي أو المنزلي على جميع المسافرين القادمين من مصر".

ودعت الوزارة المسافرين القادمين من مصر خلال الـ 14 يوما الماضية، للتواصل مع مركز الاتصال التابعة لها في حالة ظهور أعراض تنفسية عليهم، والالتزام بالحجر الصحي المنزلي.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان 12 حالة، بحسب أحدث البيانات الرسمية.

Advertisements

والسبت، أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة (الشارتر) مع مصر لمدة شهر ضمن تدابير مواجهة كورونا.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، السبت، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، على متن مركب سياحي جنوبي البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 37.

وحتى الأحد، أصاب فيروس كورونا أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم قرابة 3700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.