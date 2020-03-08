لبنان.. 4 إصابات جديدة بـ"كورونا" ترفع العدد إلى 32

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلنت السلطات اللبنانية، الأحد، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 32 إصابة.

وقال مستشفى رفيق الحريري (حكومي)، في بيان: "أُجريت فحوصات مخبرية لـ116 حالة، جاءت نتيجة 112 منها سلبية، و4 حالات إيجابية".

وأضاف أنه "يوجد حتى اللحظة 19 حالة في منطقة الحجر الصحي".

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وأوضح أن "وضع المصابين (...) مستقر، عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل."

وأعلن لبنان، الجمعة الماضية، تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 14 مارس/آذار الجاري، كإجراء وقائي بعد أن كان الإغلاق مقررًا حتى الثامن من الشهر.

وحذرت الصحة اللبنانية، في اليوم نفسه، من أن الفيروس خرج من "مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار" في البلد.

وحتى الأحد، أصاب فيروس كورونا أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم قرابة 3700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.