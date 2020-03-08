إصابة 16 متظاهرا بمواجهات مع قوات الأمن في بغداد

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أصيب 16 متظاهرا عراقيا بجروح وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، الأحد، إثر مواجهات مع قوات الأمن قرب ساحة "الخلاني"، وسط العاصمة بغداد، حسب مصدر طبي وشهود عيان.



وقال المصدر، الذي يعمل في دائرة صحة الرصافة ببغداد، للأناضول، إن "الفرق الصحية المنتشرة سجلت وقوع 16 إصابة بين المحتجين إثر صدامات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني".



وأبلغ شهود عيان مراسل الخليج 365، بأن "قوات مكافحة الشغب أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين في بغداد، مما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق وجروح إثر انفجار تلك القنابل".



Advertisements

وذكروا أن "عناصر الأمن طاردوا عددا من المحتجين قرب ساحة الخلاني في محاولة لاعتقالهم".



ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس العراقي، برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.



وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، ويطالبون برئيس وزراء لم يتول مناصب رسمية سابقا ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.



ويُصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، والتي يتهمونها بـ"الفساد وهدر أموال الدولة".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.