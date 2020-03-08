الصحة : 420 مواطناً استفادوا من مهلة الإفصاح

صحيفة الخليج الالكترونية

أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، بأن 420 مواطناً استفادوا من مهلة الإفصاح عن تواجدهم في إيران خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن عدد الحالات الخاضعة للعزل الصحي في المنازل والمستشفيات قرابة 600 حالة، في حين أجريت فحوصات لنحو 400 مخالط للحالات المؤكد إصابتها بفايروس كورونا.

وأشار العبدالعالي إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 11 حالة، منها 7 حالات مرتبطة بالقدوم من إيران، وحالة واحدة مرتبطة بالقدوم من العراق، وثلاث حالات لزوجات المصابين القادمين من خارج المملكة.

وأكد أن جميع الحالات المؤكدة في وضع صحي مستقر، لافتاً إلى أن المملكة تطبق إجراءات ذات مستوى عالٍ؛ لضمان الوقاية من انتشار الفيروس.