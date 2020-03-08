إجراءات عاجلة من «التعليم» في المدارس والإدارات للوقاية من كورونا (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اتخذت وزارة التعليم مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المدارس وإدارات التعليم، ومنها توفير مواد التنظيف والتعقيم في مبنى الوزارة وإدارات التعليم والمكاتب والمدارس.
وأوضحت الوزارة، أن إدارات التعليم بدأت في تأمين مواد النظافة والتعقيم ورش المبيدات، والتنسيق في ذلك مع المكاتب والمدارس لوصول تلك المواد، والعمل على تنفيذ خطط الوقاية، وبرامج التوعية والتثقيف للطلاب والطالبات في المدارس.
وشددت وزارة التعليم على أهمية نظافة المدرسة، وجودة التهوية، وسلامة مياه الشرب، وجودة الغذاء في المقصف المدرسي، والتأكيد على المرشد الصحي وجميع المعلمين والمعلمات، بضرورة تفقد ومتابعة الطلاب والطالبات، والتأكد من الحالة الصحية لهم.
وكانت وزارة التعليم قد شرعت منذ وقت مبكر في اتخاذ عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس” كورونا”، وأعلنت عن خططها التنفيذية على مستوى الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس، بالتعاون مع وزارة الصحة.
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