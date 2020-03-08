شكرا لقرائتكم خبر عن «مكنون» لحفظ القرآن تحتفل بمجموعة من الخاتمات كبار السن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
احتفلت جمعية “مكنون” لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بكوكبة من الخاتمات كبار السن، اللاتي أتممن حفظ القرآن كاملا، أصغرهن تبلغ من العمر(53) عاما، وأكبرهن في العقد الثامن من العمر.
وضربت الخاتمات كبار السن أروع الأمثال في الصبر والمثابرة على حفظ كتاب الله كاملا، رغم معانتهن المرض مع تقدم العمر، فهذه مسنة لم تقف عند هذه العقبة، واستطاعت أن تجتاز اختبار المصحف كاملا، وتلك مسنة أخرى تنحدر من مكة المكرمة، ختمت القرآن سماعا في عامين عبر التسميع بالهاتف وحضرت الاختبار واجتازته بتقدير عال، وأخرى طبيبة متعاقدة مع وزارة الصحة راجعت القرآن كاملا عبر برنامج الطبيبات والأكاديميات وحضرت الاختبار واجتازته بنجاح.
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