غريتا تونبرغ: المرأة تحتاج إلى المساواة وليس التهاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

أعربت ناشطة المناخ السويدية المراهقة، غريتا تونبرغ، في موقع تويتر، عن معارضتها لعدم المساواة بين الجنسين في العالم في اليوم العالمي للمرأة. وقالت تونبرغ، في تغريدة لها، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف الثامن من مارس (آذار) "نعترف بأن النساء مازلن بعيدات عن المساواة مع الرجال في مجتمعات اليوم". وأضافت الناشطة السويدية 17 عاماً "لا يمكننا أن يكون لدينا عدالة مناخية، بدون مساواة بين الجنسين".وتابعت أنه لا يتعين إساءة فهم اليوم بوصفه مناسبة للاحتفال بالمرأة، لكن للنظر بجدية في السبل التي يمكن أن يحسن بها المجتمع المساواة بين الجنسين. وكتبت "ما نريده نحن النساء اليوم- وكل يوم- هو المساواة وليس التهاني أو الاحتفالات".

