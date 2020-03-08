المتاجر البريطانية الكبرى تقنن مبيعاتها بسبب «حمى» الشراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قننت عدة متاجر بريطانية كبرى مثل تيسكو وأسدا وموريسون كميات البضائع التي يمكن لكل مستهلك الحصول عليها بسبب «حمى الشراء» التي اندلعت بين البريطانيين المذعورين من انتشار فيروس كورونا. كانت البداية من إدارة سلسلة متاجر تيسكو بعد انتشار عشرات المقاطع المصورة لفيديوهات التقطت السبت لمتسوقين يجرون عربات تسوق مكدسة بعشرات المنتجات، إضافة إلى اندلاع المشاجرات بين المتسوقين الذين تسابقوا للحصول على المطهرات ومستحضرات تعقيم اليدين والأرز والمعكرونة والحليب إلى حد خلت معه الأرفف من تلك السلع.

حددت تيسكو 5 وحدات كحد أقصى من كل منتج يحق للمتسوق الحصول عليها، خاصة من المعكرونة، وعلب الفول والفاصوليا الجاهزة، وحليب UHT، والمستحضرات المضادة للجراثيم. ومن المرجح أن تشمل القائمة كذلك عبوات المياه المعبأة، وأكد تيسكو أن هذه الكميات تسري على الطلبات عبر الانترنت.

ومن حي «Chingford» في لندن، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع من متجر «كوستكو» يتشاجر فيه البعض على لفائف المراحيض، وأثار ذعراً دفع بالمئات إلى التوجه إلى أقرب متجر لهم لشراء السلع وتخزينها تحسباً لأي طوارئ تفرضها الأيام المقبلة. وعلى الرغم من التأكيدات الحكومية بتوفر السلع في الأسواق، وعدم وجود أي دواعٍ لتخزينها، إلا أن رأي حديث عالم الأحياء المجهرية بيتر بيوت تسبب في إثارة مزيد من الهلع، إذ قال إن تهديد الفيروس التاجي لم يتم تضخيمه، وإنه من المحتمل أن يكون هناك بالفعل آلاف المصابين في المملكة المتحدة، حيث يبدو أن الحالات تتضاعف كل أسبوع.