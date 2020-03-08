بابا الفاتيكان يشعر أنه «محبوس» لهذا السبب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البابا فرنسيس، إنه يشعر أنه «محبوس»؛ وذلك خلال عظته التي ألقاها الأحد، عبر الإنترنت من داخل الفاتيكان بدلاً من إلقائها عبر النافذة؛ لمنع احتشاد الناس وسط انتشار فيروس «كورونا» المستجد في إيطاليا، وتجمع عشرات الآلاف في الساحة الكبيرة، وشاهدوا البابا وهو يلقي عظته على أربع شاشات كبيرة.

وتحدث البابا عبر الشاشات قائلاً: «غريبة بعض الشيء هذه الصلاة... اليوم والبابا محبوس في المكتبة لكنني أراكم وأنا قريب منكم، أنا قريب في صلاتي من الناس الذين يعانون بسبب وباء «كورونا» المنتشر حالياً وكل من يرعونهم».

وهذه هي المرة الأولى التي لا يخرج فيها البابا فرنسيس إلى النافذة؛ لمنح البركات وقراءة العظة مُنذ انتخابه في 2013 باستثناء المرات التي كان يسافر فيها خارج روما. وبدا أن البابا شُفي من نزلة برد أصابته وأجبرته على عدم الذهاب مع كبار المسؤولين في الفاتيكان للاعتكاف للصلاة قرب روما الأسبوع الماضي.

وخلال العظة ناشد البابا إنهاء الصراع في سوريا التي نزح قرابة مليون شخص فيها، مطالباً بعدم تجاهل العالم لهذه الأزمة الإنسانية.