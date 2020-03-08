صرف العلاوة الدورية للمنتسبين العسكريين في دبي من 1 يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد محمد سعد الشريف، رئيس لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، المسؤول عن صرف العلاوة الدورية للمنتسبين العسكريين في إمارة دبي، أن فكرة العلاوة الدورية تقوم على مكافأة المنتسب العسكري ذي الأداء السنوي الذي يقاس وفق نظام إدارة الأداء. ويُشترط لاستحقاق هذه العلاوة، حصول المنتسب على تقدير أداء لا يقل عن جيد، مع ضرورة إكماله سنة متواصلة في خدمة الدائرة، وتعد هذه العلاوة جزءاً من مكونات الراتب، وتنقسم بين الأساسي والعلاوة العامة.

ونظراً لبقاء المنتسب لسنوات عدة، في رتبته قبل الترقية، تشكل هذه العلاوة زيادة في الراتب حتى تصل إلى مستوى مقارب للرتبة التالية، ما يضمن له زيادة دورية في الراتب، حتى وصوله إلى الرتبة التالية. وفي المقابل يضمن لجهة العمل تقليل الموازنة المطلوبة للترقية، نظراً لقرب راتب المنتسب بعد العلاوة الدورية من راتب الرتبة الجديدة عند الترقية.

أساس العلاوة

يأتي الأساس القانوني للعلاوة الدورية، وفق المادة (70) من القانون رقم (6) لسنة 2012، بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، التي نصت على استحقاقها، وفق شروط وضوابط. كما تجد هذه العلاوة أساسها من حيث القيمة من القرار رقم (8) لسنة 2012، باعتماد لائحة الرواتب والعلاوات والبدلات المستحقة للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي والصادر عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكم إمارة دبي، الذي يحددها وفق كل رتبة عسكرية، فهي تختلف من حيث القيمة باختلاف الرتب العسكرية، ولكن في الأغلب تشكل نسبة مئوية من رتبة إلى أخرى.

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استحقاق العلاوة

العلاوة الدورية هي نتيجة لأداء العام السابق، ومن الطبيعي، كما نص القانون، فإنها تكون في بداية العام الجديد، بعد التأكد من تحقق باقي الاشتراطات، وعليه فإن تاريخ استحقاق العلاوة يكون في الأول من يناير 2020.

لجنة دبي

وأكد أن اللجنة تنسق بين الدوائر العسكرية والدائرة المالية في دبي، عند إعداد الباب الأول من الموازنة المالية، وتوجيه الدوائر العسكرية بصرف العلاوة بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.

آلية صرف العلاوة

لغايات صرف العلاوة الدورية تقوم اللجنة، قبل نهاية العام بالإجراءات التنسيقية مع الدوائر العسكرية المحلية، وتحديداً عند إعداد الموازنات للدوائر، حيث تقدر القيمة المتوقعة لصرف العلاوة في السنة القادمة، بناء على أعداد المنتسبين ورتبهم وقيمة العلاوة لكل رتبة، وتنسق بعدها بين دائرة المالية لحكومة دبي. وبعد إقرار القيمة التقديرية في الموازنة وبعد انتهاء الدوائر العسكرية من التقييم السنوي لأداء منتسبيها، تصرف العلاوة، بناء على شرطين: حصول المنتسب على تقييم أداء يفي بالتوقعات، وإكماله لسنة كاملة ومتواصلة في خدمة الدائرة.

وعلى هذا الأساس قامت الأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية وبعد استيفاء الاشتراطات وبالتنسيق مع دائرة المالية بدبي لحكومة دبي بمخاطبة الدوائر العسكرية في الإمارة لصرف هذه العلاوة للمنتسبين العسكريين ممن توافرت فيهم الاشتراطات.

وأوضح الشريف، أن قوانين وأنظمة الموارد البشرية للعسكريين في إمارة دبي، لم تعرف مفهوم الترقية المالية كما هو بالنسبة للموظفين المدنيين، إلا إن هناك تقارباً في النتيجة، بزيادة مالية في الراتب الإجمالي للعسكريين، ويكمن الفارق في أن الترقية المالية تكون فردية للموظف، بينما العلاوة الدورية تشمل جميع العسكريين الذين تتوافر فيهم شروط استحقاقها.