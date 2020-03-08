روبوت يُجري جراحة العمود الفقري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أجرى مستشفى العظام الوطني الملكي في لندن، أول عملية جراحية لعمود فقري باستخدام الروبوت الآلي، لطفلة تبلغ 14 عاماً، بعد تشخيصها بالجنف، «وهو انحناء جانبي للعمود الفقري يحدث أثناء مرحلة النمو وحالات الشلل الدماغي». وصمم الروبوت الجديد خصيصاً لجراحة العمود الفقري لمساعدة الأطباء على إجراء العملية المعقدة بدقة عالية وأكثر أماناً.

وعانت الطفلة البريطانية إيما مايامين، الجنف مما اضطرها إلى ارتداء دعامة بلاستيكية صلبة على مدار 23 ساعة، لإبقاء عمودها الفقري في مكانه، ومازال سبب حدوث الجنف مجهولاً لدى الأطباء، وتعتبر النساء أكثر عرضة لهذا النوع من الحالات التي يتم اكتشافها في وقت معين من العمر، حيث يكون الجنف في حالة نمو سريع.

وقال الطبيب شون مولوي، استشاري جراحة العمود الفقري في مستشفى العظام الوطني الملكي، إن الروبوت «مازور اكس ستلث» يقدم مستوى غير مسبوق من الدقة أثناء جراحة العمود الفقري، حيث يمكن استخدامه للتخطيط للعملية بالتفصيل مسبقاً، كما أنه يستخدم صوراً ثلاثية الأبعاد أثناء الجراحة، مع تحريك ذراع الروبوت بكل سهولة.

وأضاف مولوي: «يمكننا إنشاء خطة جراحية قبل دخول المريض إلى العملية، وبمجرد إجراء الجراحة، ترشد الذراع الآلية الطبيب إلى تحديد المكان بدقة، ما يسهم في الحد من مخاطر الجراحة التي قد تؤدي إلى تلف الأعصاب».