شكرا لقرائتكم خبر عن عروض وورش عمل في ختام «المرموم.. فيلم في الصحراء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: زكية كردي

«ستموت في العشرين» و «ميموزا» و«كاتب الرسائل» باقة أفلام اليوم الأخير من «المرموم.. فيلم في الصحراء»، إلى جانب العديد من الفعاليات وورش العمل التي جذبت الكثير من المهتمين بصناعة السينما والجمهور.

انطلقت فعاليات اليوم الرابع والأخير من الحدث بورشة عمل «صنع فيلم وثائقي بلغات مختلفة» مع وليد المدني، تلتها جلسة نقاشية تناولت موضوع «صناعة الرسوم المتحركة في الإمارات» مع محمد سعيد حارب وأيمن جمال، وورشة «المكياج السينمائي» مع ماسة محتشم ونور الدين اليوسف، وجلسة عن «صناعة فيلم للسينما العربية» قدمها نزار عندراني، وأيضاً جلسة «التصوير الفوتوغرافي كمجال عمل» مع وليد شاه. وكانت الجلسة الأخيرة عن «صناعة المحتوى» مقدمة من «دو».

وبعد أربع سنوات من الدراسات والبحث، أُطلق «صندوق الأفلام» أخيراً في «المرموم.. فيلم في الصحراء»، بالشراكة مع هيئة دبي للثقافة والفنون، تحت مظلة موسم دبي الفني.

ويوضح هاروت سولاكيان، مدير المبيعات والتسويق في شركة «لايت هاوس برودكشن»، فكرة هذا الشكل الخاص من السينما، قائلاً: هي عبارة عن سينما متنقلة تضم 28 كرسياً، تعرض فيها أفلام قصيرة بدون حوار، وليست صامتة؛ فهي تحوي الموسيقى، والمغزى من غياب الحوار إزالة العوائق الثقافية للجنسيات الكثيرة التي تعيش على أرض الإمارات مع فئة الصم والبكم؛ ليمكنهم التجمع أخيراً تحت سقف واحد، ليشاهدوا الفيلم ذاته، ويفهموا بالتساوي معناه. أما الهدف الأكبر خلف هذا المشروع فهو تشجيع الشباب واليافعين على تقديم هذا النوع من السينما، وعرضها عبر هذه المنصة في أماكن مختلفة.

ويضيف سولاكيان أن «المخرجين الشباب بإمكانهم تحميل أفلامهم على المنصة الإلكترونية للمشروع؛ لتعرض على لجنة الحكام، وتعرض في «صندوق الأفلام» في حال لاقت الإعجاب والموافقة. أما عن شروط قبول هذه الأفلام فهي موجودة على الموقع، وتتعلق بجودة التصوير، وتحديد مدة الفيلم بأقل من 10 دقائق، وأن تكون موافقة لشروط العرض في الإمارات، وبالطبع يجب أن تكون خالية من الحوار.

وعن خطط المشروع فأشار إلى أن أبرز المشاركات ستكون في «إكسبو 2020»؛ حيث توزيع 3 منصات لصندوق الأفلام تقدم الأفلام الدرامية و«الأكشن» و«الأنيميشن».

وذكر أن مستوى معايير السينما - الصندوق مرتفع، وأنه بالرغم من أنها متنقلة، فإنها تنافس أرقى صالات العرض من الداخل. ولفت إلى أن قائمة الأعمال التي عرضت في «صندوق الأفلام» تضمنت 14 فيلماً متنوعة.