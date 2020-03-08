انهيار ثلجي يودي بحياة 5 في النمسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر انهيار ثلجي كبير في جبال داشستين في غرب النمسا، أمس الأحد، بحسب ما أعلنت عنه الشرطة المحلّية.

وبدأ الانهيار الثلجي الذي لم تعرف أسبابه بعد، عند ارتفاع 2800 متر بالقرب من مركز إيواء في بلدة رامساو أم داشستين، وقد بلغ عرضه 150 إلى 200 متر، وطوله 400 متر.

وذكر التلفزيون الرسمي «أو آر إف»، أن الضحايا الخمسة كانوا يقومون بنزهة مع أحذية تزلج، فيما قال المتحدّث باسم الشرطة، إن الجثث قد تعود إلى مجموعة من الرياضيين التشيكيين، وقد نقلت إلى قرية هالستات للتعرّف إليهم.

وكانت فرق الإنقاذ لا تزال منتشرة حتى ظهر الأحد في المنطقة، كما أرسلت ست مروحيّات من مناطق النمسا العليا وسالزبورغ وشتايرمارك.