«مسارات شبابية» طريق إذاعي إلى فرص النجاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقدم أثير إذاعة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ضمن توجهاتها الرامية إلى تعزيز واقع الشباب، وتسليط الضوء على تخصصاتهم الجامعية، برنامج «مسارات شبابية»، الأول من نوعه في الإمارات.

البرنامج يعرض كل سبت من 8:30 حتى 9:30 مساءً، مقدماً للأجيال الشابة فرصة للتعرف إلى مجالات العمل المستقبلية، ومهارت تطوير مشاريع الخاصة.

ويلقي البرنامج الذي يعزز من مفهوم التوازن بين الجنسين، الضوء على التخصصات الجامعية، والمجالات العملية، التي يتجه إليها الشباب والشابات من الطلبة والخريجين، بالإضافة إلى المشاريع التجارية التي يطلقونها، بهدف تعريف نظرائهم بأبرز التخصصات، وإطلاعهم على نماذج ملهمة، تمكنهم من الاستفادة من الدعم الذي توليه الدولة لهم، والفرص المتاحة في شتى المجالات.

ويهدف البرنامج الذي تعده وتقدمه شيخة بن خميس، إلى استضافة الكوادر الإماراتية من الشباب والشابات؛ لمناقشة التحديات، والمهارات المكتسبة في القطاعات التي يعملون فيها، ومشاركة تجاربهم ليستفيد منها نظراؤهم، ممن هم مقبلون على الحياة الجامعية، أو ممن تخرجوا ويسعون إلى معرفة الفرص الوظيفية المتاحة، أو الراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصة.

ويستعرض «مسارات شبابية» دور الشابة الإمارتية، وشراكتها الفاعلة في المسيرة التنموية، التي تعيشها الدولة في شتى المجالات الاقتصادية، والسياحية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والصحية وغيرها.

واستضافت حلقات البرنامج الأولى شاباً وشابة من أصحاب مشاريع القهوة، ومثلهما من العاملين في مجال الطيران.