«الاتحادية العليا» تنظر اتهام امرأة بسبّ رجل وإيذاء مشاعره

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:آية الديب

أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن على حكم استئنافي قضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى قضائية أقامها رجل على امرأة، يتهمها فيها بسبه واستغلال خدمات الاتصال في الإساءة إليه وإزعاجه وإيذاء مشاعره وتهديده. وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مشيرة إلى أنه إذا كانت الجريمة مستمرة عُدّ مكاناً للجريمة كل محل يقوم فيه الاستمرار.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمة سب المجني عليه بأن وجهت له عبارات السب المبينة بالمحضر، وكان ذلك بطريق الهاتف، واستغلال خدمات الاتصال في الإساءة والإزعاج، وإيذاء مشاعره، بأن أرسلت له رسائل تحتوي على عبارات السب، وتهديده بارتكاب جناية.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهمة ومعاقبتها، بتغريمها ألف درهم عن السب واستخدام خدمات الاتصال في الإساءة، وألف درهم لتهديد المجني عليه. فاستأنفت المتهمة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، واختصاص محاكم دبي بنظرها.

طعنت النيابة العامة على الحكم، مشيرة إلى أنه أخطأ في تطبيق القانون، وأن واقعة السب من الجرائم المستمرة التي فيها يعد مكاناً للجريمة كل محل تقوم به حالة الاستمرار، وأن الشاكي اكتشف واقعة السب بالشارقة، ومن ثم فإن محكمة الشارقة تكون مختصة بنظر الدعوى.

فيما أكدت المحكمة الاتحادية أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة إلا أنه إذا كانت الجريمة مستمرة عُدّ مكاناً للجريمة كل محل يقوم فيه الاستمرار، لافتة إلى أن الثابت من أوراق القضية وأن ما جاء بأقوال الشاكي بالتحقيقات أنه اكتشف واقعة السب بالشارقة، ما يكسب الجريمة صفة الاستمرار، ومن ثم فإن محكمة الشارقة تكون مختصة بنظر الدعوى.