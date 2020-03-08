بسبب كورونا.. فيسبوك تحظر إعلانات بيع "الكمامات" عبر منصتها

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك موقع فيسبوك

كتب - عاصم الأنصاري:

حظرت شركة فيسبوك الأمريكية مؤقتًا الإعلانات التي تبيع أقنعة الوجه الطبية "الكمامات"، وذلك في مسعى منها لمواجهة رد فعل مستخدميها على تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال مدير إدارة المنتجات لدى فيسبوك، روب ليذرن: "إن فيسبوك ستبدأ في فرض الحظر المؤقت على هذا النوع من الإعلانات خلال الأيام القليلة المقبلة".

مضيفًا: "إننا نراقب كورونا عن كثب وسنجري التحديثات اللازمة لسياساتنا إذا رأينا أشخاصًا يحاولون استغلال حالة الطوارئ الصحية العامة هذه".

ووفق ما ذكرت "البوابة العربية للأخبار التقنية"، يأتي تغيير السياسة بعد يوم واحد من إعلان "فيسبوك" عن عزمها إزالة الإعلانات السياسية المنشورة على خدمتها إذا كانت تحتوي على معلومات خاطئة تتعلق بفيروس كورونا الجديد.

كيف تعمل منصة فيسبوك للمواعدة؟

dw.com

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي ما هي المواضيع الناجحة في تطبيق تيك توك؟ سواء مع الأصدقاء أو منفردين يستعمل مستخدمو تطبيق تيك توك مهاراتهم للتنافس مع الآخرين. عبر محتوى جيد وهاشتاغات قوية، يمكن حتى لمبدعين غير معروفين الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور. dw.com

مطعم بدون قمامة واستمتع بضمير مرتاح يدير كل من ديفيد سوشي وياسمين مارتن مطعم فريا النباتي في برلين. الهدف عدم إنتاج إي نوع من القمامة بشكل جذري. كانت الاستدامة والحفاظ على البيئة هما أهم شيء بالنسبة للزوجين أثناء الإنشاء. dw.com

فندق في كهف للعطلات في ماتيرا، تم تحويل جزء من مساكن الكهوف النموذجية للمدينة إلى فندق. تم التركيز في كهوف سيفيتا على الأصالة التاريخية إضافة للفخامة كمقصد لعشاق الخيال وسحر الليل كما في الماضي. dw.com 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان كيف تعمل منصة فيسبوك للمواعدة؟ dw.com مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

جدير بالذكر أن تفشي "كورونا" أثر على فيسبوك نفسها، إذ أغلقت الشركة يوم الجمعة مكاتبها في لندن حتى يوم الاثنين استجابة لتفشي الفيروس. وفي يوم الخميس، أخبرت فيسبوك موظفيها في منطقة الخليج بولاية كاليفورنيا بالبقاء في منازلهم وإلغاء أي رحلات. وفي يوم الأربعاء، أعلنت الشركة أن أحد عمالها في مكتبها الواقع بمدينة سياتل في ولاية واشنطن قد ثبتت إصابته بالمرض.

وكانت فيسبوك قد أعلنت قبل ذلك عن إلغاء مؤتمر المطورين السنوي F8 الذي كان من المقرر عقده في شهر مايو المقبل، وقد انسحبت الشركة من عدد من المؤتمرات الأخرى بسبب فيروس كورونا.