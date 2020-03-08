دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي رحلة سياحية إلى الفضاء لمدة 10 أيام: هذا هو سعر التذكرة

كشفت شركة سبيس إكس الأمريكية عن خطتها لإرسال سياح إلى محطة الفضاء الدولية خلال العام المقبل، في رحلة سياحية ستستغرق 10 أيام.

رحلة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية

ووفقاً لما ذكرته تقارير إخبارية، فإن الرحلة ستحمل 3 مواطنين عاديين، حيث سيتم نقلهم إلى مختبر العلوم المداري لقضاء بعض الوقت مع رواد الفضاء لتجربة الحياة هناك في الفضاء الخارجي في ظروف انعدام الجاذبية.

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وقالت التقارير أن شركة أكسيوم سبيس، التي تعمل في مجال تنظيم رحلات الفضاء الخاصة، أعلنت أن تكلفة تذكرة الرحلة السياحية تبلغ حوالي 55 مليون دولار، حيث سيتم تخصيص جزء من هذا المبلغ لتلبية احتياجات وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في المستقبل.

كما أشارت إلى أنه تم بالفعل حجز أحد المقاعد الثلاثة من قبل أحد عشاق الفضاء الأغنياء، والذي لم يتم الإعلان عن هويته.

سبيس إكس تستعد لإطلاق كبسولة فضائية خاصة

جدير بالذكر أن مهمة سبيس إكس ستكون أول رحلة خاصة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، حيث من المنتظر أن تنطلق في أواخر عام 2021 باستخدام صاروخ فالكون 9 مع كبسولة كرو دراجون التي طورتها الشركة الأمريكية.

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ووفقاً لما جاء في تقارير سابقة، فإن شركة سبيس إكس، التي يديرها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد أمضت عدة سنوات في اختبار هذه الكبسولة، حيث من المقرر أن ينطلق بها رواد ناسا لأول مرة في وقت لاحق من العام الجاري.المزيد:

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