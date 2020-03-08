بعد طرحها رسميًا.. كيفية تفعيل "الوضع الداكن" على واتساب

دبي - بواسطة محمد فارس © واتساب واتساب

كتب - عاصم الأنصاري:

أطلق تطبيق "واتساب" مؤخرًا ميزة الوضع الداكن بشكل رسمي لمستخدميه حول العالم.

ميزة الوضع المظلم مصممة لتقليل إجهاد العين في الإضاءة المنخفضة، غير أنك تستطيع إلغاءها من الإعدادات إذا لم تعجبك.

في "الوضع المظلم"، يكون لتطبيق "واتساب" خلفية سوداء مع وجود نص أبيض في الأعلى. وتكون نسخة العرض العادية عكس ذلك مع خلفية بيضاء تشع الكثير من الضوء.

وتعمل الميزة على تحسين تجربة المستخدم وتقليل استهلاك البطارية.

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وتركز الميزة على قابلية القراءة، لذلك تم اختيار لوحة الألوان بحيث تقلل إجهاد العين إلى الحد الأدنى وتنتقل إلى درجات ألوان أقرب إلى إعدادات النظام الافتراضية على هواتف آيفون وأندرويد، وبالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام اللون وعناصر التصميم الأخرى للتأكد من إبراز أهم المعلومات، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وقال متحدث باسم (واتساب): وجدنا خلال الاختبار أن الجمع بين اللونين الأسود والأبيض يخلق تباينًا كبيرًا يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العين، وبدلاً من ذلك، ستلاحظ وجود خلفية رمادية داكنة خاصة وألوانًا تقلل من سطوع الشاشة، وتحد من التوهج، وتعمل على تحسين التباين وسهولة القراءة.

ونستعرض فيما يلي خطوات تفعيل ميزة الوضع الداكن على "واتساب" لمستخدمي نظامي التشغيل "ios" و"أندرويد":

"IOS":

1- تأكد من تحديث التطبيق.

2- الذهاب للإعدادات العامة للهاتف، واختيار خاصية "شاشة العرض والإضاءة"، وبعدها اختيار "الوضع الغامق"، مما سيحول خلفية الهاتف إلى السوداء، وكذلك تطبيق واتساب.

"أندرويد":

1- تأكد من تحديث التطبيق.

2- دخول تطبيق واتساب، واختيار "الإعدادت"، وبعدها اختيار قسم "الدردشات"، اضغط على "المظهر" أو (Theme) لمستخدمي الإنجليزية، ثم اختر "داكن" أو (Dark).