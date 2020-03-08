أبل تطلق تحذيرا من نقص هواتف "آيفون" بسبب كورونا

كتب - عاصم الأنصاري:
حذرت شركة أبل الأمريكية جميع مستخدمي "آيفون" حول العالم، من نقص شديد في الهواتف الذكية وقطع الغيار.
ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، أةضحت "أبل" أن ذلك النقص ربما يعطل أو يؤخر عمليات استبدال جميع أنواع هواتف "آيفون"، وأن تلك المشكلة سببها القصور في عمليات استبدال الهواتف وتصنيع قطع الغيار في مصانعها بالصين، بسبب فيروس كورونا.
وأكدت الشركة الأمريكية أن تلك التأخيرات ربما تستمر لأسابيع أو شهور.
ونقل "إنجادجت" عن عدة متاجر تابعة لـ"أبل"، تأكيدهم بأن الشركة أبلغتهم أن عمليات الاستبدال ربما تتوقف أو ستكون بمبلغ مرتفع للغاية، لفترة قد تصل إلى 4 أسابيع تقريبًا.
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