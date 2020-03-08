بسبب كورونا.. إسرائيل تغلق حدودها البرية مع مصر

زين خليل/الخليج 365-
أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها ستغلق حدودها البرية مع مصر، الأحد، خوفا من تفشي فيروس كورونا.
وقالت قناة "كان" الرسمية في تغريدة على تويتر، إن شركات سياحة إسرائيلية تلقت، إخطارا من السلطات يفيد بأن الحدود البرية مع مصر ستكون مغلقة اعتبارا من الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ)، من مساء الأحد، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما أوردته القناة الإسرائيلية.
ووصل عدد مصابي الفيروس في إسرائيل إلى 25 مصابا، يخضعون للحجر الصحي بمستشفى "شيبا" قرب تل أبيب.
والسبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، على متن مركب سياحي جنوبي البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 37.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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