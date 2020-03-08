كورونا.. المغرب يعلق رحلاته إلى ميلانو والبندقية الإيطاليتين

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية المغربية، الأحد، تعليقا مؤقتا لرحلاتها إلى مدينتي ميلانو والبندقية، على خلفية فرض السلطات الإيطالية الحجر الصحي على سكان المدينتين.

وقالت الشركة، في بيان، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "علقت رحلاتها في اتجاه ميلانو والبندقية بشكل مؤقت، ابتداء من الأحد، على إثر قرار السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي على هاتين المدينتين".

ولفت البيان، إلى أن "قرار التعليق سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأحد، وأن الرحلات ستستأنف بداية أبريل المقبل".

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، فرض الحجر الصحي على 14 مدينة بالكامل، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

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وأوضح كونتي، في تصريح صحفي، أن سلطات البلاد شددت إجراءات الدخول والخروج في 14 مدينة.

وأضاف أن المدن المشمولة بالحجر الصحي هي: مودينا، وبارما، وبياجينزا، وريغيوإميليا، وبيسارو، وريميني، وأليساندريا، وآستي، ونوفارا، وفيربانو، وفيرسيللي، وبادوفا، وتريفيسو، والبندقية.

وأشار كونتي، إلى أن أعداد المصابين بالفيروس، بلغ 5 آلاف و883، فيما وصل عدد الوفيات إلى 233 حالة.

يشار إلى أن إيطاليا أكبر بلد أوروبي متضرر من الفيروس من حيث عدد الوفيات والمصابين، والرابع عالميا بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران.

وحتى ظهر الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف حول العالم في 105 دول وإقليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.