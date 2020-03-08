إصابة رجل دين عراقي مقيم في إيران بفيروس كورونا

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

أعلن رجل الدين الشيعي العراقي عادل العلوي، الأحد، إصابته وثلاثة من أبنائه بفيروس كورونا في محل إقامتهم بمدينة قم الإيرانية.

وقال الموقع الرسمي للعلوي، في بيان، أنه يخضع لإشراف الأطباء رفقة أولاده الثلاثة.

وعادل العلوي، نجل المرجع الديني علي العلوي، ولد في 1955 في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة العراقية بغداد، وفي سبعينات القرن الماضي، هاجر إلى إيران، واستقر في قم.

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وفي وقت سابق الأحد، أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان (جنوب) العراق، تسجيل أول حالة وفاة جراء إصابة بفيروس كورونا على مستوى المحافظة، وهي خامس حالة وفاة على مستوى البلاد بين 56 إصابة.

وصباح الأحد، أعلنت هيئة المنافذ العراقية، البدء بتنفيذ قرار إغلاق 5 منافذ برية مع إيران بشكل تام حتى 15 مارس الجاري، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيها من السفر إلى تلك الدول وهي الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.

وحتى ظهر الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف حول العالم في 105 دول وإقليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.