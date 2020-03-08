"المركزي الكويتي" يطلق صندوقا ماليا لمواجهة كورونا

الكويت / الخليج 365

أعلن بنك الكويت المركزي، الأحد، إنشاء صندوق مالي بقيمة 10 ملايين دينار (32.8 مليون دولار) تموله البنوك المحلية؛ لدعم مساع حكومية متواصلة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وذكر المركزي، في بيان، أن الصندوق يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية نحو المساهمة في مواجهة الطوارئ الصحية الأخيرة، ودعما لما تقوم به الجهات الحكومية من جهود لمكافحة انتشار "كورونا".

وأوضح المركزي أن المبادرة تأتي، أيضا، في إطار الحرص على قيام القطاع المصرفي في الكويت بمسؤولياته الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية.

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وحسب البيان، سيكون الصندوق تحت تصرف مجلس الوزراء للصرف على الاحتياجات العاجلة والضرورية التي تقتضيها الإجراءات الحكومية المتعددة في مواجهة الفيروس.

وارتفع عدد الإصابات في الكويت إلى 64 حالة، وفق بيان وزارة الصحة صباح الأحد.

وحتى الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم قرابة 3700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.