السعودية.. الملك سلمان يظهر للمرة الأولى عقب اعتقال أمراء

إسطنبول/ الخليج 365

نقلت الوكالة الرسمية السعودية، صورا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال مراسم أداء القسم لسفيرين سعوديين معينين حديثا لدى أوكرانيا والأوروغواي، في العاصمة الرياض.

ويُعد هذا الظهور الأول للملك سلمان، عقب تداول وسائل إعلام إشاعات عن "وفاته أو احتضاره"، نقلا عن حساب على تويتر باسم "مجتهد" (يتابعه أكثر من 2.2 مليون متابع)، بالتزامن مع اعتقال السلطات السعودية الأمير أحمد بن عبد العزيز، وولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، الجمعة، مع عدد من أمراء العائلة الحاكمة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ونشرت الوكالة السعودية صور الملك سلمان، وهو يصافح السفيرين ويستمع إلى أدائهما القسم أمامه، بحضور وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله، ومساعد السكرتير الخاص للملك، تميم بن عبد العزيز السالم.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق فوري من السعودية، حول الأنباء المتواترة عن اعتقال الأمراء.

والسبت، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن تنفيذ السلطات السعودية حملة اعتقالات لأمراء من العائلة الحاكمة، على رأسهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، وابن أخيه محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد السابق، وآخرين.



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وقالت الصحيفة حينها، نقلًا عن شهود عيان لم تسمهم، إن عملية الاعتقال تمت من قبل عناصر مقنعة من حرس الديوان الملكي بأمر مباشر من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وأوضحت أن سبب الاعتقال هو "خيانة الوطن"، وهو ما لم يصدر بحقه تعليق فوري من جانب السلطات السعودية.

من جهتها نقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، الأحد، عن مصادر لم تسمها، أن الأمير أحمد بن عبدالعزيز، الذي اعتقلته السلطات السعودية، صباح الجمعة، كان مستاءً من قرار إغلاق الحرمين الشريفين كإجراء احترازي ضد كورونا.

ولفتت أسوشييتد برس، إلى أن اعتقال الأميرين قد يكون خطوة استباقية لإدارة المخاطر التي تحول دون تسلم محمد بن سلمان العرش خلفا لأبيه، لأنهما بديلين محتملين لتولي الحكم في المملكة، مستشهدة على ذلك بتقرير سابق لـ"مجموعة أوراسيا الاستشارية".

ورداً على التحليلات عن أن عملية الاعتقال جرت بالتزامن مع تدهور الحالة الصحية للملك سلمان بن عبدالعزيز، أوضحت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، قوله إن "وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التقى الملك سلمان، في 20 فبراير/شباط الماضي، وظهر العاهل السعودي بصحة جيدة".

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