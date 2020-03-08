أمانة عسير تواصل مسيرتها في دعم المرأة من العمل في إدارات الأمانة و تمكنها من المناصب القيادية

الخليج - سلمى الشهراني

تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة عززت أمانة منطقة عسير تواجد و مشاركة المرأة في التنمية الشاملة ، من خلا مساندتها و تمكينها من العمل في مختلف القطاعات بالأمانة ،حيث انطلقت هذه المسيرة عام 1427 هـ بموظفة واحدة قامت بالعمل في إدارة القسم النسائي ، وصولا إلى 60 موظفة بمختلف القطاعات.

دعم المرأة

في هذا السياق أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذا التوجه الداعم للمرأة جاء متوافقاً مع رؤية المملكة 2030 النابعة من توجهات القيادة الرشيدة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله – وكذلك توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير – سلمه الله – في تمكين المرأة من العمل موضحا أن الأمانة تضم العديد من الأقسام والمناصب القيادية التي تولتها المرأة ، ومنها منصب أول مديرة للقسم النسائي ومديرة قسم التدريب ومديرة التسويق ومديرة قسم الأرشيف، والتحصيل ومديرة مركز رجال الاعمال ، وموظفات في اقسام العلاقات العامة والشؤون القانونية والاعلام ، وتقنية المعلومات ، وقطاع الاستثمار.

الأنظمة واللوائح

مؤكداً على الدور الكبير الذي تسهم فيه المرأة بالأمانة من خلال القسم النسائي الذي يقوم بمتابعة المشاغل والمحلات النسائية وتطبيق الأنظمة واللوائح التي تقرها الوزارة مع الاهتمام بنشر الوعي الصحي والبيئي في المشاغل والمركز النسائية ، و إتلاف المواد الغير صالحة للاستخدام والغير مسموح بها ، كما أن إضافة هذا القسم أعطى إمكانية اصدار الرخص للسيدات ، حيث يعتبر أول قسم نسائي يقوم بهذه المهمة على مستوى أمانات المملكة إلكترونيا ، وأشار الحميدي إلى أن إجمالي عدد الزيارات العام ١٤٤٠هـ . قد بلغ ١٣٨٥ زيارة تم خلالها إغلاق ٥٤ محل ومنشأة وتسجيل ٢٧٧ مخالفة ، مبينا أن دور القسم النسائي لا يتوقف عند الأعمال الرقابية وانما يقوم بالعديد من الخدمات المجتمعية المساندة للمجتمع عبر العديد من المبادرات الإنسانية ، كما اثبتت الإحصائيات المستمرة تضاءل في عدد المخالفات بنسبة كبيرة وذلك بعد تزويد المشاغل والصالونات بكافة التوجيهات الصحية والرقابية .

مبادرات عديدة

ولفت الحميدي إلى العديد من المبادرات التي قام بها القسم ومنها مبادرة حديقتي مسؤوليتي و حسن الوفادة ومبادرات خاصة بالمواقع الإيوائية التابعة للشؤون الاجتماعية والمساهمة في اليوم العالمي للمرأة ومبادرة جمال منشأتي – و عسير كدا أجمل ودورها في استقبال وتوديع الزوار ضمن برامج إمارة عسير في حسن الوفادة وتوزيع الورود في مناسبة اليوم الوطني , وزيارة الدوائر الحكومية ، و أسر الشهداء في بيوتهم، هذا بالإضافة إلى البرامج التدريبية عن السلع المنتهية الصلاحية وكيفية التعامل معها .

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تعزيز الإسهامات

وأوضح الحميدي أن امانة عسير لا تألوا جهداً في دعم المرأة لتحقيق الدور الفاعل وتعزيز إسهاماتها في تنمية المجتمع والمشاركة في مسيرة النهضة والتطور مما يسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات على طريق تفعيل دور المرأة في مسيرة التنمية الوطنية، كمواطنة وسيدة أعمال وذلك بتوفير جميع الخدمات اللازمة من خلال الأقسام ، التي نجحت بجدارة في أن تكون همزة وصل بين المنشآت التجارية النسائية والمسؤولين في الأمانة لتيسير حصول النساء على كافة الخدمات البلدية، مثل إصدار الرخص المهنية وإصدار التراخيص التجارية والفنية للمنشآت النسائية بعد التأكد من استيفاء متطلبات ذلك، وضبط وتنظيم ومراقبة الأنشطة التي تدار بواسطة كوادر نسائية، ورصد أي مخالفات بها، وإصدار العقوبات المقررة بحق هذه المخالفات، والتنسيق مع كافة الإدارات الأخرى في الأمانة بهدف تيسير الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات النسائية، وتطوير آليات العمل للارتقاء بمفهوم الخدمات البلدية ومتابعة تقييمها لضمان جودة هذه الخدمة، بالإضافة إلى إسهامات الإدارة العامة للخدمات النسائية في بناء قاعدة معلوماتية لكافة الأنشطة والمهن التي تدار بواسطة العناصر النسائية، والعمل على تحديث البيانات، فضلاً عن المهام الاجتماعية والحملات التوعوية التي تشمل سلامة البيئة وغيرها من القضايا التي تهم المرأة وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة النسائية.

مشاركة المرأة

أما مديرة القسم النسائي بأمانة عسير الأستاذة سلوى القحطاني فتشير إلى أن مشاركة المرأة في القضايا الوطنية الخاصة المتعلقة بنفسها والطفل والتربية، ومشاركتها في جميع القضايا الوطنية، ومن هذا المنطلق تشيد بتجربة تمكين المرأة التي بدأت منذ العام 2003م وخاصة فيما يفعله مركز الحوار الوطني الذي كان أول الجهات الحكومية التي فتحت المجال لمشاركة المرأة بشكل متساوٍ مع زميلها الرجل في جميع اللقاءات الوطنية، وكانت هي المنصة التي شاركت فيها المرأة في الشأن العام، وتضيف القحطاني أن عملية توظيف المرأة وتمكينها في مناصب عليا وقيادية ومشاركتها في سوق العمل باعتبارها ركيزة أساسية في رؤية 2030 بحيث تكون المرأة مؤهلة وقادرة على العمل، وأن يتم اختيارها كونها كفؤاً لهذا العمل، ليس فقط كونها امرأة؛ لأن هذا يؤدي إلى الانتقاص من قيمتها متى ما شعرت أنها موجودة فقط لأنها امرأة، وإنما هي موجودة لأنها قادرة ومتخصصة وتضيف لهذا العمل الذي تقوم به. وهذا بكل تأكيد سيحقق ما جاء في رؤية المملكة 2030.

دور تنموي

من جهتها أفادت مديرة مركز رجال وسيدات الاعمال بأمانة عسير نورة آل مسرع إلى أن المرأة في المملكة قادمة بدور تنموي ومحوري في رؤية 2030 حيث وضعتها في المقدمة، مؤكدة على مشاركتها الكاملة في سوق العمل، فهي عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، ولديها إمكانات النجاح، فالتنمية والبناء الاقتصادي والاجتماعي لا يكتمل إلا بمشاركتها، وتنمية مواهبها، واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة، لبناء مستقبلها كتوجه استراتيجي بالأنشطة النسائية.

مواقع قيادية

فيما أشارت مديرة قسم التسويق في أمانة عسير مرام العطيات إلى أن وجود المرأة في مواقع قيادية في بالأمانة هو أكبر دليل على تطبيق لرؤية 2030 وفتحها المجال أمام المرأة حيث أن وجود المرأة في قطاع التسويق مكنها من تقديم مشاريع نوعية وزيادة في الإيرادات وتسويق الفرص الاستثمارية بشكل نوعي واحترافي ، مما أدى إلى ترسيه مشاريع نوعية ومميزة للمنطقة ، التي أدت إلى ارتفاع نسبة الإيرادات إضافة إلى بعض المبادرات التي قامت بها الإدارة كأول أمانة تطلق خاصية رسائل SMS بالفرص الاستثمارية وتقديم معلومات عن الفرص الاستثمارية في عسير وأرسالها لأكثر من 8 الاف مستثمر ومستثمرة من رجال وسيدات الاعمال لجميع القطاعات الاستثمارية ، حيث أنه قد تم إيجاد برنامج تقني لإيصال هذه الرسائل لكل المستهدفين عن كافة هذه الفرص الاستثمارية المطروحة في وكالة الاستثمار.

نواة المجتمع

بينما أشارت مدير التدقيق والتحصيل بوكالة الاستثمارات بأمانة عسير الأستاذة هيلة مسفر القحطاني إلى أن المرأة هي نواة المجتمع وتعد المرأة إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق رؤيه المملكة 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لذا فإن المرأة في المملكة قادمة بدور تنموي ومحوري حيث تم وضعها في المقدمة، والحرص على مشاركتها الكاملة في سوق العمل، وتوضح قائلة : كوني مديرة لإدارة التدقيق والتحصيل الذي يشكل مركزاً أساسياً من مراكز العملية الإدارية و جزءاً أساسياً من اقتصاد هذه البلاد وتنميتها حيث أنه الساعد الأيمن لكافة الإدارات الاستثمارية والإدارية في الأمانات والبلديات التابعة لها حيث تعني هذه الإدارة برفع إيرادات الأمانة ولها دوراً محورياً في ذلك والمساهمة في رفع إيرادات وتنمية البلديات وذلك بالمتابعة والمراقبة اليومية، والاشراف على مؤشر تحصيل الإيرادات الذي يقاس من قبل الوزارة و على أسواق النفع العام الشعبية المؤجرة من قبل الأمانة ومتابعه سير العمل فيها والمشاركة المجتمعية بارزة من جميع منسوبي إدارة التحصيل من خلال ورش العمل واللقاءات على مستوى الوزارة والأمانة.