السفارة في القاهرة: عودة المواطنين لا تشترط حصولهم على شهادة مخبرية

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت سفارة خادم الحرمين لدى القاهرة رداً على الاستفسارات التي تلقتها, أن إجراءات عودة سفر المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لمصر لا تشترط حصولهم على شهادة مخبرية (PCR).

وأوضحت في بيان عبر حسابها على “تويتر” اليوم الأحد أنه تم تعميم ذلك على كافة شركات الطيران المتجهة من مصر للمملكة, بما فيها الخطوط السعودية, ومصر للطيران, وعلى كافة شركات الطيران الخاص.