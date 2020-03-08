شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة للمواطنين العائدين من مصر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت سفارة المملكة بجمهورية مصر العربية، أنه لا يشترط حصول المواطنين العائدين على شهادة PCR التي تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت السفارة: “رداً على الاستفسارات التي تلقتها من المواطنين بشأن إجراءات عودة المقيمين والزائرين فإنه لا يشترط الحصول على شهادة PCR وقد تم تعميم ذلك على كافة شركات الطيران المتجهة من مصر للمملكة بما فيها الخطوط الجوية السعودية وشركة مصر للطيران وعلى كافة شكات الطيران الخاصة السعودية والمصرية”.

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