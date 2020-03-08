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تنبيه مهم من سفارة المملكة للمواطنين العائدين من مصر

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت سفارة المملكة بجمهورية مصر العربية، أنه لا يشترط حصول المواطنين العائدين على شهادة  PCR التي تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت السفارة: “رداً على الاستفسارات التي تلقتها من المواطنين بشأن إجراءات عودة المقيمين والزائرين فإنه لا يشترط الحصول على شهادة PCR وقد تم تعميم ذلك على كافة شركات الطيران المتجهة من مصر للمملكة بما فيها الخطوط الجوية وشركة مصر للطيران وعلى كافة شكات الطيران الخاصة السعودية والمصرية”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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