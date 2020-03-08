شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يُصلح بين أسرتين وقع بينهما خلاف أدى لقتل شخصين بوادي الدواسر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

التقى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، أسرتين في وادي الدواسر، كان قد حدث خلاف بين مجموعة من أبنائهما وانتهى بمقتل اثنين منهم طعناً، وسجن اثنين آخرين بتهمة القتل.

وأوضح أعيان الأسرتين أنه تم عفو أولياء الدم عن الجانيين وتنازلهم عن الحق الخاص في القضية، مشيرين إلى أن الأسرتين تعيشان الآن في وفاق تام، وناشدوا أمير الرياض بالسعي لإطلاق سراح المسجونين.

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من جانبه، تعهد الأمير فيصل بالسعي لإيجاد الحل المناسب للقضية بما يحقق مصلحة كل الأطراف، وقال: “أنا بوقف في صفكم وبدافع عن أبنائكم”، داعياً الأسرتين للتواصل فيما بينهما في محبة ووئام.

وكان أمير الرياض زار الخميس الماضي محافظة وادي الدواسر، وتفقد أحوال المواطنين وعدداً من المؤسسات الحكومية، وافتتح عدداً من المشروعات الخدمية.