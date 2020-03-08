شكرا لقرائتكم خبر عن «إمارة نجران»: عزل مدير صحة المنطقة ونائبه منزلياً لقدومهما من إحدى الدول الموبوءة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت إمارة منطقة نجران، اليوم الأحد، عن خضوع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، ونائبه، للعزل المنزلي، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.
وأوضحت أن قرار العزل بسبب وجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع بإحدى الدول التي أعلنت وزارة الصحة تدابير خاصة بها، بسبب فيروس كورونا الجديد.
وأشارت إلى أنه تعذر حضورهما للاجتماع الطارئ الذي ترأسه أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم، لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة، للتصدي والتعامل مع فيروس كورونا.
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