شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تهدد بسجن من لا يعزلون أنفسهم بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هددت سلطات مدينة موسكو، الأحد، بسجن من لا يقومون بعزل أنفسهم في المنزل لمدة أسبوعين؛ بعد زيارة دول تشهد انتشاراً كبيراً لفيروس «كورونا»، وقد تصل فترة العقوبة إلى خمس سنوات.

وكانت حكومة المدينة قد أعلنت عن حالة تأهب قصوى، وفرضت إجراءات إضافية الخميس؛ لمنع انتشار المرض في العاصمة الروسية.

وقال مجلس مدينة موسكو، إنه ينبغي على العائدين من الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا إلى جانب دول أخرى، ممن تظهر عليهم أعراض تشير إلى احتمال إصابتهم بفيروس «كورونا»، عزل أنفسهم في منازلهم لمدة 14 يوماً.

وقالت إدارة الرعاية الصحية في موسكو، الأحد، إن من يتجاهلون ذلك يجازفون بفرض عقوبات صارمة عليهم؛ تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأضافت: إن السلطات ستتحقق من العزل الذاتي باستخدام كاميرات تعمل بنظام الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وذكرت الإدارة أنه من الممكن للسكان الذين يعزلون أنفسهم في المنزل اصطحاب كلابهم في نزهة سير؛ ولكن فقط عندما يكون عدد المارة في الشارع عند الحد الأدنى، ويتعين عليهم ارتداء كمامات. وسجلت روسيا إلى الآن 15 حالة إصابة بفيروس «كورونا».

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