تنظيف وتعقيم مكثف لطائرات «الإمارات» على جميع الخطوط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اتخذت طيران الإمارات مزيداً من الخطوات الإضافية التي تفوق متطلبات وأنظمة الصناعة لضمان صحة وراحة عملائها، ومنحهم الثقة والطمأنينة عند تخطيط رحلاتهم. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب أحدث تطورات انتشار فيروس كورونا عبر العالم.

وتُخضع طيران الإمارات جميع طائراتها التي تغادر دبي لإجراءات احترازية، تتضمن تنظيف وتعقيم مقصورات الركاب بصورة مكثفة، وشاملة. وبعد أن أفادت أحدث الاكتشافات الطبية بأن فيروس كورونا ينتقل أساساً بالملامسة، انصب تركيز طيران الإمارات على تنظيف وتعقيم الأسطح التي يلامسها ركاب، وأطقم الطائرات.

وتستخدم طيران الإمارات مواد كيماوية معتمدة للقضاء على الفيروسات، والجراثيم، والفطريات، تترك على الأسطح طبقات واقية يبقى مفعولها طويلاً، وتمنع أي تلوث لاحق بالفيروس. وهذه المواد صديقة للبيئة أيضاً.

248 طائرة في 24 ساعة يتطلب إنجاز عمليات تنظيف وتعقيم طائرة البوينج لإعدادها للرحلة التالية فريقاً مكوناً من 18 فرداً، يعملون لمدة ساعة كاملة، في حين تحتاج طائرة الإيرباص A380 إلى فريق مكون من 36 عاملاً. وفي المتوسط، فإن 248 طائرة تخضع لعملية التنظيف والتعقيم الشاملة في غضون 24 ساعة.

أما إذا تبين أن طائرة ما، نقلت حالة مشتبهاً فيها، أو حالة مؤكدة بفيروس كورونا، فإن إجراءات طيران الإمارات تذهب أعمق من ذلك، وتخضع الطائرة لعملية تنظيف وتطهير عميقة تستغرق ما بين 6 - 8 ساعات، وتتضمن رش المقصورة الداخلية بمواد مطهرة، واستبدال أغطية فرش ومساند المقاعد في المنطقة المتأثرة. كما تُستبدل أيضاً مرشحات الهواء في المقصورة.

يذكر أن جميع طائرات الإمارات مجهزة بمرشحات هواء HEPA القادرة على إزالة 99.97% من الفيروسات، والجراثيم، والفطريات، والغبار، ما يجعل أجواء المقصورة نظيفة، وآمنة، ومريحة للركاب، وأفراد الطاقم.

المحافظة على فئة العضوية يوفر «سكاي واردز طيران الإمارات» مزيداً من المرونة لأعضائه المتأثرين بانتشار فيروس كورونا جرّاء القيود المفروضة على السفر، وخفض أعداد الرحلات الجوية. ويمكن لأعضاء الفئات البلاتينية والذهبية والفضية المحافظة على فئاتهم من خلال بلوغ 80% من متطلبات السفر الخاصة بكل فئة بين 31 مارس/ آذار، و30 يونيو/ حزيران 2020. وإضافة إلى ذلك، يستفيد الأعضاء الذين حجزوا رحلاتهم بين 1 مارس/ آذار، و30 يونيو/ حزيران 2020 من زيادة بنسبة 20% في أميال الفئة.

بروتوكولات المراقبة تضع طيران الإمارات سلامة ورفاهية عملائها وموظفيها على رأس قائمة أولوياتها. فقد قامت منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بتنشيط فريق الاستجابة للطوارئ الخاص بها لمراقبة التطورات اليومية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، والتواصل المستمر مع السلطات الصحية والتنظيمية ذات الصلة لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة. وتواصل طيران الإمارات العمل الوثيق مع جميع شركائها والهيئات ذات الصلة بالصناعة، لضمان المحافظة باستمرار على سلامة وراحة ورفاه المسافرين على رحلاتها.