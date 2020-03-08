«الإمارات الإسلامي» يفتتح أول فرع مزوّد بأجهزة الصراف الآلي التفاعلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «الإمارات الإسلامي»، أمس الأحد، عن افتتاح أول فروعه المزودة بأجهزة الصراف الآلي التفاعلية (ITM) في سيتي سنتر مردف.

وتوفر أجهزة الصراف الآلي التفاعلية حلولاً مريحة للعمليات المصرفية والمدفوعات لتمكين المتعاملين من إجراء مجموعة واسعة من المعاملات بسهولة وسلاسة. ومن المقرر تزويد الفرع الذي يعد الأول من نوعه بين فروع «الإمارات الإسلامي» بجهازين من فئة الصراف الآلي التفاعلي، ليقدما للمتعاملين تجربة مصرفية مخصصة عبر التواصل بالصوت والصورة مع الصرّاف الشخصي.

وستقدم الأجهزة التي طورتها شركة «إن سي آر»، خدمات مصرفية وساعات عمل أطول في فرع سيتي سنتر مردف. ويأتي الصراف الآلي التفاعلي ليرتقي بالتجربة التي توفرها أجهزة الصراف الآلي التقليدية عبر دمج الاتصال المباشر بالصوت والصورة لتمكين المتعاملين من التفاعل مع الصراف على غرار التجربة التي توفرها الفروع، لكن لساعات أطول. وعلاوة على ذلك، تقدم الأجهزة خدمات أفضل بلمسة إنسانية، بما في ذلك خيار استخدام الهوية الإماراتية لإجراء المعاملات مثل صرف أو إيداع الشيكات والاستفسارات حول الحسابات، علاوة على الإيداع والسحب النقدي.

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: انطلاقاً من مكانته الرائدة على صعيد التميز الرقمي في قطاع الصيرفة الإسلامية، يحرص «الإمارات الإسلامي» على مواصلة استثماراته الاستراتيجية في الحلول التقنية لتعزيز عملياتنا المصرفية الداخلية وفي نقاط التواصل مع المتعاملين انسجاماً مع مسيرتنا المتواصلة للتحول الرقمي. ومن خلال تقديم خيارات الخدمة الذاتية، وخدمات الصراف عبر الفيديو، وساعات عمل أطول، نحن على ثقة بأن فرعنا الجديد المزود بأجهزة الصراف الآلي التفاعلية في سيتي سنتر مردف سيتيح لنا تلبية احتياجات عدد أكبر من المتعاملين بمزيد من الكفاءة والخدمات الأفضل في فئتها.