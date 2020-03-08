نفوق أشهر كلبة مؤثرة في «إنستجرام»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أعلنت الفتاة الأمريكية شيرلي براها صاحبة أشهر كلبة أمريكية على إنستجرام «مارني ذا شيه تزو» نفوقها عن عمر 18 عاماً في لوس أنجلوس.

وكانت مجلة «ذا نيويورك» صنفت «مارني ذا شيه تزو» أشهر كلبة على «إنستجرام» عام 2015، إذ اشتهرت بين عشية وضحاها بسبب حركاتها، لاسيما «مد اللسان».

اكتسبت الكلبة شهرتها الواسعة في أمريكا عندما بدأت براها بسرد أعمالها الغريبة على «إنستجرام»، ما حول تعبيراتها اللطيفة وصورها إلى مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وصدر كتاب حمل اسمها واحتل غيابها عن «جائزة الكلب العالمي» عناوين الصحف.

وقالت براها إن: «مارني ذا شيه تزو» لم تبدأ حياتها مشهورة، إذ كانت تعيش في الشوارع قبل نقلها إلى ملجأ كونيتيكت، قبل أن تلفت صورتها انتباهي على موقع «بت فندر».

وأضافت براها أن الكلبة كانت تعلم أنها تصور، إذ كانت تنظر إلى الكاميرا وتؤدي رقصات استعراضية لم تتدرب عليها، لذلك كانت تمنح كل من يصورها لقطة مختلفة.