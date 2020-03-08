إليزابيث الثانية تتعامل بهدوء مع كورونا وتحضر اجتماع ممثلي الكومنولث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

أكد مصدر ملكي حضور إليزابيت الثانية ملكة بريطانيا، و8 من أفراد العائلة المالكة، احتفالية يوم الكومنولث التي تقام الاثنين، في كنيسة ويستمنستر بالعاصمة لندن، والتي تعد من أهم الفعاليات التي تحرص الملكة على حضورها كل عام للالتقاء بوفود وممثلين من 54 دولة من دول الكومنولث. ونقلت الصحف البريطانية عن المصدر قوله«تعهدت الملكة بعدم السماح لفيروس كورونا بمنعها من أداء واجباتها». وأضاف«الملكة مصممة على أن تكون القدوة من خلال الحفاظ على الهدوء، والاستمرار في العمل».

ومنذ ارتفاع عدد الحالات البريطانية التي تأكدت إصابتها بفيروس«كوفيد 19»، وإغلاق بعض المدارس في عدة مدن، ناقش مسؤولون حكوميون أفضل الوسائل لحماية كبار أفراد العائلة المالكة، وقدمت عدة اقتراحات بإلغاء أنشطة الملكة وأحفادها خاصة التي تتطلب التواجد في أماكن مزدحمة. لكن إليزابيث الثانية فضلت استمرار الالتزام بجدول أعمالها المعتاد، وكذلك نفذ دوق ودوقة كمبريدج الأمير وليام وزوجته كيت رحلتهما المجدولة إلى إيرلندا الشمالية، كما انضمت دوقة ساسكس ميجان ماركل، إلى زوجها الأمير هاري لتنفيذ آخر التزاماتهما الملكية، وهو سيكون اجتماع دول الكومنولث. كما أكد مسؤول من قصر كلارنس مقر إقامة ولي العهد بأن تشارلز وزوجته كاميلا سينفذان رحلتهما المقبلة إلى البوسنة وقبرص والأردن في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وعلى الرغم من التأكيد على التزام العائلة الملكية بالتزاماتها المعتادة، إلا أن هناك خطة طوارئ يتم الإعداد لها حال تفشي كورونا على نحو ينذر بمخاطر صحية عالية، خاصة مع تحذير أحد علماء الأحياء الدقيقة من أن الفيروس سيصل ذروة تفشيه خلال عيد الفصح(مايو/أيار). ومنها عمل الملكة مع أفراد حاشية أقل عدداً من المعتاد، وإلغاء حفلة الشاي الكبرى التي تستضيفها كل عام في حديقة قصر باكنجهام. وتناقش الخطة مع عدد من مساعدي إليزابيث الثانية الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الضرورة القصوى والتي تشمل مكان العزل وتوقيته.