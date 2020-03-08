اغتيال مسؤول أفغاني واثنين من حراسه في كابول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل مسلحون مجهولون ثلاثة أشخاص بالرصاص في العاصمة الأفغانية، كابول، الأحد، ومن بين القتلى عضو في مجلس إقليم لوجار، بشرقي البلاد، ما يسلط الضوء على استمرار العنف رغم جهود تقودها الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات سلام مع حركة طالبان.

وقال فردوس فارامارز، المتحدث باسم شرطة كابول «عضو المجلس المحلي في إقليم لوجار، ناصر غيرات، واثنان من حراسه الشخصيين، قُتلوا، وأصيب آخر».

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن العملية في العاصمة التي شهدت بالفعل أعمال عنف في الأيام القليلة الماضية.

وقُتل 32 مدنياً على الأقل، يوم الجمعة، وأصيب 180 بعد أن فتح مسلحان النار أثناء احتفال محلي. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.

وقال صديق صديقي، المتحدث باسم القصر الرئاسي في تغريدة، إن الرئيس أشرف غني كلف، الأحد، وفداً بالتحقيق في ما وصفه «بهجوم إرهابي» على الحشد في كابول.

وأصبحت عمليات القتل التي تستهدف أشخاصاً بعينهم، والاغتيالات والجرائم العنيفة، مشكلة متنامية في أفغانستان في السنوات القليلة الماضية.

وقال نور أحمد (37 عاماً)، وهو سائق سيارة أجرة، في كابول، لرويترز «أصبحت كابول مدينة بلا قانون، ولا نظام.. أي شخص يستطيع أن يقوم بأي شيء يريده وهذا مفزع جداً».