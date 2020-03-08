شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة للمسافرين عبر مطارات دبي لـ14 دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أكدت مؤسسة مطارات دبي أنه كجزء من الإجراءات التي اتخذت في ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وبناء على توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني والسلطات الصحية في الإمارات، سيقوم فريق المركز الطبي في المطار والتابع لهيئة الصحة بدبي، بإجراء الفحص الحراري، ومسحة من الأنف، على المسافرين القادمين من البلدان التالية: تايلاند، ولبنان، وسوريا، وإيطاليا، وجمهورية الصين الشعبية - بكين.
البوابات الذكية: اعتباراً من اليوم 8 مارس/ آذار 2020، لن يتم تشغيل البوابات الذكية في مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال، لجميع المسافرين المغادرين. ونصحت مطارات دبي جميع المسافرين بالتحقق من شركة الطيران الخاصة بهم قبل السفر.
تعليق مؤقت: حسب توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، تم تعليق الرحلات الجوية من، وإلى الدول التالية بشكل مؤقت: البحرين، وإيران، والصين (باستثناء بكين).
السفر إلى السعودية: كذلك، أصبحت جميع الرحلات الجوية بين الإمارات والسعودية مقيدة الآن بمطارات الملك خالد الدولي في الرياض، والملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام.
السفر إلى الكويت: ولا يُسمح للمسافرين إلى الكويت، عبر دبي، والمقيمين في البلدان التالية، أو سافروا إليها خلال الـ14 يوماً الماضية، بالدخول إلى الكويت، ويجب عليهم مراجعة شركة الطيران الخاصة بهم قبل المغادرة: بنجلاديش، والفلبين، والهند، وسيريلانكا، ولبنان، ومصر، وسوريا.
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