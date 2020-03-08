تشيلسي يريد شراء ناد اسكتلندي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيقة الصن عن نية مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رومان أبراموفيتش، شراء ناد اسكتلندي للالتفاف على لوائح تحجيم عدد لاعبيه المعارين الموسم المقبل، ويستطيع تشيلسي في حال شراء فريق اسكتلندي إرسال لاعبيه إليه بشكل دائم مع شرط حصول النادي الاسكتلندي على موافقة مسبقة في حال بيع اللاعب أو شرط استعادته أولاً.

ويسمح شراء النادي أيضاً بحصول لاعبي أكاديمية تشيلسي على فرصة للعب في دوري محلي قوي كما يتيح للاعبين الاسكتلنديين تجربة التعرف إلى مهارات لاعبي الأكاديمية، وقد تمنع اللوائح هيمنة أبراموفيتش على أسهم ناد بريطاني ثان لكنه قد يشتريه بواسطة شخص آخر، ويبدو أن الضجة التي أثارها نجم تشيلسي الواعد بل جيلمور والذي أجمعت التقارير على اهتمام برشلونة وريال مدريد بخدماته وتألق سكوت ماكتومني لاعب وسط مانشستر يونايتد أيضاً دفعت أبراموفيتش إلى التفكير بالاستثمار بالمواهب الاسكتلندية.

وفي سياق متصل، كشف مصدر بالاتحاد الاسكتلندي عن نية مدرب المنتخب كلارك ومساعده ستيفن ريد مراقبة أداء جيلمور في الفترة المقبلة تمهيداً لاستدعاء اللاعب الذي لعب 11 مباراة مع منتخب دون الـ21 لمنتخب اسكتلندا الأول.