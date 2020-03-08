سفيرا أوكرانيا وأوروغواي يؤديان القسم أمام الملك سلمان

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أدى سفيرا السعودية المعينان لدى أوكرانيا وأوروغواي القسم، أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد. Advertisements وأدى القسم كل من السفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، والسفير المعين لدى أوروغواي إياد بن غازي حكيم.

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