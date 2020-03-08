السعودية تعلن تسجيل أربع إصابات جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة ثلاث مواطنات ومواطن بالمرض.
وأوضحت وزارة الصحة أن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران. أما الحالة الرابعة فهي لسعودي قادم من إيران عبر الإمارات ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران. وبذلك يصبح مجموع حالات الإصابة بكورونا المؤكدة داخل السعودية 11 حالة.
وتطمئن الوزارة بأن المصابين معزولون حالياً وجارٍ التعامل معهم وتقديم الخدمة الصحية لهم وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علماً أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.
وأهابت وزارة الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز "تواصل الصحة 937 "للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.
كما أهابت بالتواصل مع المركز في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".
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