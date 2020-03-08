دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تحديث جديد من غوغل يحافظ على سرية كلمات المرور الخاصة بك

قامت شركة غوغل الأمريكية بإطلاق تحديث أمني جديد على متصفحي الإنترنت غوغل كروم وسفاري، والذي يهدف للمحافظة على أمان وسرية حسابات المستخدمين عليهما.

غوغل تطلق تحديثاً يحافظ على سرية كلمات مرورك

ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فإن التحديثات الأمنية الجديدة التي أطلقتها غوغل جاءت لتضمن لمستخدميها تأمين حساباتهم الشخصية والمحافظة على بياناتها الهامة بمنتهى السرية.

طرق معرفة كلمات المرور المخفية بجوجل كروم وفايرفوكس alqiyady 1 طرق معرفة كلمات المرور المخفية بجوجل كروم وفايرفوكس

شاهد أيضاً: طرق معرفة كلمات المرور المخفية بجوجل كروم وفايرفوكس

وأوضحت أن التحديث الجديد يضمن سرية وأمان كلمات المرور عبر متصفح غوغل كروم الموجود على نظام تشغيل أندرويد، ومتصفح سفاري الموجود على نظام تشغيل آي أو إس الخاص بالأجهزة الذكية والهواتف التابعة لشركة آبل.

وأشارت التقارير إلى أن تحديث غوغل الجديد يضمن أيضاً إمكانية تأمين حسابات جي سويت وكلاود أيدينتيتي الخاصة بمستخدمي حسابات المؤسسات، وذلك عن طريق برامج حماية متقدمة.

إنفوجرافيك: أشهر كلمات المرور عالميًا.. ننصحكم بعدم استخدامها alqiyady 1 إنفوجرافيك: أشهر كلمات المرور عالميًا.. ننصحكم بعدم استخدامها

Advertisements

شاهد أيضاً: إنفوجرافيك: أشهر كلمات المرور عالميًا.. ننصحكم بعدم استخدامها

وأضافت أن تحديثات الشركة الأمريكية تضمن عدم نجاح أي شخص في اختراق حسابات المستخدمين، مع ضمان عدم تعرضها للقرصنة أو السرقة أو التجسس، وذلك من خلال توفير مفتاح أمان جديد، يضمن لصاحب الحساب أنه هو من يحاول فتح حسابه وليس شخصاً آخر.المزيد:

بعدما تخلت مايكروسوفت عنه: كيف تحمي جهازك الذي يعمل بنظام ويندوز 7؟

الدفع الإلكتروني: كيف يساعد في مواجهة فيروس كورونا؟

أسرع وأبطأ دول العالم في الإنترنت: هل تعيش في أي منها؟

بالخطوات: كيف تمنع المتطفلين من استخدام الإنترنت الخاص بك؟

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي