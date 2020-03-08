تويتر تختبر نشر تغريدات مؤقتة مثل قصص إنستجرام

دبي - بواسطة محمد فارس © تويتر تويتر

كتب - عاصم الأنصاري:

تختبر شركة تويتر ميزة جديدة لمستخدميها حول العالم، والتي تتيح نشر تغريدات مؤقتة مثل فكرة القصص، وتحذف تلقائيًا بعد مرور 24 ساعة من نشرها، ويمكن للأصدقاء التفاعل معها بالرموز التعبيرية، وتسميها .

ووفق ما ذطر موقع "ذا فيرج" التقني، أطلقت "تويتر" على الميزة الجديدة إسم "فليتس"، وتظهر على صورة الملف الشخصي، وتختفي تلقائيًا بعد 24 ساعة، ويمكن اختيار الوقت حسب رغبة المستخدم.

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وتدعم "فليتس" حتى 280 حرف، ويمكن بالطبع وضع صورة ثابتة أو متحركة أو فيديو أو تغريدة نصية.

وقال أحد مدراء "تويتر"، ويدعى كيافون بايكبور: "كل يوم يأتي الناس إلى تويتر لمعرفة ما يحدث، ويتابعون أشياء فريدة بالنسبة لهم، لذلك نسعى دوما أن تكون منصتنا مزودة بأفكار مفتوحة، خاصة وأننا ندرك أن تبادل الأفكار بصورة علنية على الدوام أمر مخيف"ز

وأضاف "يخبرنا الناس في كثير من الأحيان أنهم لا يشعرون بالراحة من التغريد لأن التغريدات تظل موجودة دائما ويمكن الرد عليها أو إعادة نشرها، وهو ما قد لا يرغب البعض فيه بصورة مستمرة".

ورفض بايكبور أن يعطي مستخدمي "تويتر" المزيد من التفاصيل حول تقنيات "فليتس"، مشيرا إلى أنه يتم اختبارها حاليا على عدد كبير من المستخدمين، ومتوقع طرحها بصورة رسمية في كل إصدارات تويتر في وقت لاحق.