دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تستعرض مواصفات هاتف هواوي المرتقب Nova 7 SE ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هاتف هواوي القادم من سلسلة هواتف Nova 7، والذي ينطلق قريباً بعنوان Nova 7 SE، ويأتي برقاقة معالج KIRIN 820، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

نشرت صفحة DigitalChatStation مواصفات هاتف Nova 7 SE الذي يأتي بتصميم ثقب الشاشة، والذي يتميز بحجم 6.5 إنش، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج KIRIN 820، حيث تدعم الرقاقة تقنية 5G في الهواتف المتوسطة أو منخفضة التكلفة، ومن المقرر أن تدعم رقاقة KIRIN 820 سلسلة هواتف Honor 10X أو أيضاً سلسلة هواتف Nova 7

من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن هاتف Nova 7 SE يضم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

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يذكر أن التسريبات لم تكشف عن مواصفات الذاكرة والسعة التخزينية في هاتف Nova 7 SE، أيضاً لم يتم الكشف عن مواصفات قدرة البطارية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار في مؤتمر يعقد في شهر أبريل المقبل.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تستعرض مواصفات هاتف هواوي المرتقب Nova 7 SE ظهر على التقنية بلا حدود.