يبدأها من الأردن.. شكري في جولة عربية اليوم حاملا رسالة من السيسي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان في مستهل جولة عربية خارجية، بحسب ما أعلنت الوزارة.

وإلى جانب الأردن، تشمل الجولة كذلك كلاً من السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات.

ووفق بيان الخارجية المصرية فإن "شكري" سيسلم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة.