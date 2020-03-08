الجزائر.. ارتفاع مصابي كورونا إلى 20

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 20.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم "تسجيل حالة مؤكدة جديدة بالفيروس ويتعلق الأمر برعية جزائري مقيم بإسبانيا ليرتفع العدد إلى 20 حالة".

وتنتمي أغلب الحالات المصابة بالفيروس بعدد 17 إلى عائلة واحدة بمحافظة البليدة جنوب العاصمة.

وانتقل الفيروس إلى العائلة المصابة من قريب لهم مقيم في فرنسا، زارهم بين 14 و21 فبراير/ شباط الماضي، وفق بيان سابق للوزارة.

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وأوضح البيان، أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع الرعية الجزائري وابنته، المقيمين بفرنسا".

وفي 25 فبراير، أعلنت الجزائر تسجيل أول إصابة بالفيروس، لإيطالي تم ترحيله إلى بلاده.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.

وحتى ظهر الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف حول العالم في 105 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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