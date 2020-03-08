قوات الوفاق الليبية: تدمير مخزن ذخيرة لميليشيات حفتر

وليد عبد الله/ الاناضول

أعلنت قوات حكومة الليبية، الأحد، تدمير مخزناً للذخيرة تابع لميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في منطقة سوق الأحد، جنوب شرق العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، على صفحته في فيسبوك.

وقال قنونو، إن "استهداف مخازن الذخيرة لمليشيات حفتر، جاء رداً على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال بطرابلس".

ودعا المدنيين للابتعاد عن أماكن تواجد ما وصفهم بالـ"مرتزقة والعصابات الغازية" جنوب طرابلس.

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والسبت، أعلنت قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، تدمير مخزناً للذخيرة تابع لميليشيات حفتر في قصر بن غشير جنوب طرابلس.



وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.

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