قطر تسجل 3 إصابات جديدة بـ”كورونا”

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا” 2019 (كوفيد-19) في دولة قطر، وفق بيان للوزارة اليوم الأحد.
وأشارت الوزارة إلى أنه بذلك وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 15 حالة حتى الآن.
وتابعت أنه تم إدخال المرضى إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وتم إخضاع كل من كان يشاركهم في السكن للحجر الصحي بما في ذلك فحص كل الاشخاص الذين اختلطوا بالمصابين؛ للتأكد من صحتهم وعدم انتقال العدوى لهم. كما لا تزال مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر منخفضة.
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