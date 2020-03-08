وظائف شاغرة في «الجامعة الإلكترونية»

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت عمادة الموارد البشرية بالجامعة الإلكترونية، عن توفر وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من السعوديين، في مختلف كليات وفروع الجامعة؛ مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب للدرجة من جامعة معتمدة.

واشترطت الجامعة الإلكترونية، أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج، وأن تكون الشهادة (انتظام أو تعليم مدمج) في جميع المراحل الدراسية.

ألا يزيد عمر المتقدم لوظيفة محاضر عن 34 سنة وذلك وفقًا لنص لائحة الابتعاث.

وأكدت على أن يكون التقدير العام جيد جدًا فما فوق في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ” إن وجد “، وأن يكون تخصص المتقدم للوظيفة في الماجستير والدكتوراه امتدادًا لتخصصه في البكالوريوس؛ فيما يستثنى من شرط امتداد التخصص وظائف كلية العلوم الصحية.

ويمكن قبول خريجي درجة البكالوريوس في أحد مجالات العلوم الصحية والمصنفة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن يكون المتقدم على الوظائف الصحية مصنفًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ حيث يشترط للمتقدم على وظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك) إتقان اللغة الإنجليزية.

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ويأتي ذلك بحيث تكون الدراسة باللغة الإنجليزية أو أن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (6.0) في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS أو ما يعادلها من اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP وأن لا بكون قد مضى عليها أكثر من سنتين، ويستثنى من شرط اللغة المتقدمين على (القانون ، العلوم الإنسانية “لغة عربية” )

يفضل للمتقدم على وظيفة محاضر إجادته للغة الإنجليزية.

ومن الضروري، أن يكون المتقدم لقسم العلوم الإنسانية “لغة عربية” حاصلًا على المؤهل في النحو والصرف، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي يجريها القسم العلمي، وأن يجتاز المتقدم اختبار البلاك بورد المُعد من قبل الجامعة.

وشددت على أنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها؛ بينما لا يسمح التقديم على الوظيفة في أكثر من فرع، والمفاضلة للمتقدمين على الوظائف مستقلة في كل فرع من فروع الجامعة، فيما الوظيفة المقدم عليها مخصصة للفرع ولا يمكن نقل الوظيفة إلى فرع آخر داخل الجامعة​.

وأشارت إلى أن الرد على المتقدم يكون خلال شهرين من تاريخ إجراء المقابلة الشخصية؛ حيث يفتح باب قبول الطلبات ابتداءً من يوم الأحد 13\07\1441هـ الموافق 08\03\2020م عند الساعة 8:30 صباحًا، وينتهي يوم الخميس 17\07\1441هـ الموافق 12\03\2020م عند الساعة 2:00 ظهرًا؛ فيما يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا فقط وذلك من خلال موقع الجامعة الرسمي على الرابط التالي من هنــــــــا .