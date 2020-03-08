مدير «صحة نجران» ونائبه يخضعان للعزل المنزلي

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت إمارة منطقة نجران، عن تعذّر حضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، ونائبه، الاجتماع الطارئ مع أمير المنطقة، اليوم الأحد؛ لخضوعهما للعزل المنزلي، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.

وأوضحت الإمارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه جاء ذلك بسبب وجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنيين، بإحدى الدول التي أعلنت ‎وزارة الصحة عن تدابير خاصة بها؛ بسبب فيروس كورونا المستجد COVID19.