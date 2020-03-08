شكرا لقرائتكم خبر عن احذر «مغاسل الملابس».. تسبب هذا النوع من الأمراض الجلدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد طبيان مختصان في الأمراض الجلدية، أن درجة الحرارة العالية ليس بمقدورها القضاء على البكتيريا تماماً، محذّرين في الوقت ذاته من خطورة مغاسل الملابس العامة في نقل الأمراض إلى الجلد والجهاز الهضمي والتنفسي.

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وكشف تقرير أذاعته فضائية ” إم-بي- سي ” عن حال بعض مغاسل الملابس العامة، وتحولها لمحاضن أوبئة ومرتع للقاذورات؛ في مشهد لا يمكن تحمله حيث أوضح التقرير أن نظافة الواجهة لا تعكس ما يدور بالخفاء، فيما ظهرت قطع ملابس الزبائن متناثرة أو متراكمة فوق بعضها البعض وقابعة تحت أقدام عمال المغسلة.

وقالت استشارية الأمراض المعدية وطب الباطنة، الدكتورة أنوف نعمة الله: إن “المغاسل العامة تسبب انتقال الأمراض التي لها علاقة بالنظافة، وتصيب جراثيمها الجلد والجهاز الهضمي والتنفسي”.

وأضاف أخصائي الجلدية الدكتور فادي نصر، أن “أبسط الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن المغاسل هي حساسية جلدية وإصابات بكتيرية وفطريات”، نافيًا صحة الاعتقاد السائد بأن الحرارة تقضي على البكتيريا.