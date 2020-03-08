شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. 1000 ريال غرامة غسل السيارات في الشارع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة: جددت أمانة العاصمة المقدسة التحذير من غسل السيارات في الشوارع بصورة عشوائية حتى لا يتعرض مرتكب هذا الفعل للعقاب. وأوضحت الأمانة في تغريدة نشرتها بحسابها الرسمي على موقع تويتر، أن غسل السيارة في الشوارع والأماكن العامة يعرضك لغرامة تصل إلى 1000 ريال.

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